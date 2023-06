Juve, le possibili contropartite per Frattesi e le idee Laurienté e Vazquez

In attesa di essere nominato ufficialmente nuovo direttore sportivo del club, Giovanni Manna inizia a muovere i primi passi da figura di riferimento del mercato della Juventus. E lo fa proprio per provare a tamponare le carenze numeriche in mezzo al campo, dopo l’addio di Paredes e in attesa di una risposta da Rabiot. Il nome in cima alla lista dei desideri, non è certo un segreto, è quello di Davide Frattesi.

Juve, le possibili contropartite per Frattesi E non a caso ieri, nel primo pomeriggio, Manna in compagnia di Francesco Calvo si è presentato negli uffici milanesi del Sassuolo. All’ordine del giorno, appunto, una robusta chiacchierata sul futuro del centrocampista classe 1999, che piace a mezza Serie A e che – anche in ragione di questo – i neroverdi valutano intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dai bianconeri, soprattutto se da versare cash: per questo i discorsi tra i club sono virati sulla valutazione di alcune giovani contropartite. Ranocchia, De Winter, Barrenechea (che piace al Genoa), ma anche Iling e Soulé: tanti i nomi sul piatto, alcuni poco graditi all’una e alcuni all’altra parte. Discorsi aperti, insomma.

Juve, idee Laurienté e Lucas Vazquez Ma quello di Frattesi non è l’unico nome che interessa alla Juventus: tra una chiacchierata e l’altra, infatti, è venuto fuori anche il profilo di Laurienté, dal momento che i torinesi dovranno colmare il vuoto lasciato da Di Maria. Orsolini è un’opzione in via di valutazione, il francese un’alternativa. E tra i nomi sulla lista dei desideri alla Continassa c’è anche quello di Lucas Vazquez, 31enne a un anno dalla scadenza con il Real Madrid: la sua candidatura si aggiunge ai nomi per rinforzare le corsie, dove potrebbre rientrare Cambiaso e rinnovare Cuadrado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA