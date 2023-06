Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid: il comunicato ufficiale

MADRID (Spagna) - I Blancos hanno annunciato l'acquisto di Jude Victor William Bellingham, centrocampista inglese proveniente dal Borussia Dortmund, per mezzo di una nota pubblicata sul proprio sito. Nato a Stourbridge il 29 giugno 2003, il non ancora 20enne talento scuola Birmingham dovrebbe sbarcare nella capitale spagnola per una cifra vicina ai 103 milioni di euro.