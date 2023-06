Inter, Onana al Chelsea? C'è anche il Manchester United

Ha cambiato letteralmente la stagione dell’Inter, soprattutto nel suo percorso in Europa. Ha spodestato dopo dieci stagioni praticamente senza concorrenza, una colonna dello spogliatoio come Samir Handanovic. È stato il giocatore nerazzurro maggiormente elogiato da Pep Guardiola, che per colpa sua e del suo modo di interpretare il ruolo, ha perso ore di sonno per studiare come contrastarlo. Col suo rendimento, nonostante alcuni - pochi - errori, ha convinto anche gli scettici, diversi pure inizialmente dentro il club. André Onana, arrivato dodici mesi fa a parametro zero, è diventato in una stagione un punto di riferimento dell’Inter. Tant’è che fino a pochi mesi fa, quando si ipotizzavano offerte da 30-35 milioni per lui, in casa nerazzurra ragionavano sulla fattibilità della cosa, essendo arrivato da svincolato: cedendo Onana, l’Inter avrebbe fatto un’ottima plusvalenza, messo una toppa ai conti del bilancio ’22-23 e poi avrebbe cercato un sostituto, magari nel mercato dei parametri zero. A distanza di qualche mese, la prospettiva intorno a Onana è completamente cambiata tranne una: sul portiere camerunese è forte l’interesse di alcuni top club.

Inter, i conti in tasca Grazie - anche - alle sue parate, l’Inter è arrivata in finale di Champions e con i quasi 100 milioni incassati dalla Uefa ha messo parzialmente a posto l’esercizio economico che si chiuderà il 30 giugno: il passivo sarà comunque importante, intorno agli 80 milioni (contro il -140 del ’21-22), ma non sarà più necessario completare una cessione importante. Capitolo differente però sarà quello che si aprirà il primo luglio: l’Inter, per il Fair Play Finanziario, sarà monitorata dalla Uefa per due stagioni e dovrà chiudere con un passivo aggregato al massimo di 60 milioni.



Onana per il bilancio: valutazione di 60 milioni Dunque, come già emerso dopo la finale di Istanbul e poi nel vertice andato in scena in sede martedì, qualunque acquisto andrà finanziato con un addio. Il mercato dell’Inter, a differenza di quanto accaduto un anno fa, non dovrà chiudersi con un attivo corposo, ma a saldo zero. Cosa c’entra Onana? Beh, il portiere è ritenuto fondamentale da tutte le componenti del club - dalla società a Inzaghi, passando per i tifosi che si sono innamorati di lui -, ma a differenza di alcuni totem come Bastoni, Barella e Martinez, non è considerato incedibile. Certo, ha una valutazione alta, almeno 60 milioni, ma è chiaro che se un club si dovesse presentare con un assegno vicino o superiore a quella cifra, sarebbe difficile dire di no proprio perché con quell’incasso il club metterebbe sia a posto un po’ i conti per il ’23-24, ma avrebbe anche le finanze per trovare un sostituto e andare a raggiungere gli altri obiettivi (come Frattesi, soprattutto senza la cessione di Brozovic).



Onana, asta in vista? Chelsea e United interessate Onana da mesi è nel mirino del Chelsea. Ausilio nei suoi incontri londinesi, non ha ricevuto offerte ufficiali per il camerunese - che in questi giorni si trova in patria dove dal 17 al 29 di questo mese celebrerà la seconda edizione della campagna di chirurgia infantile promossa dalla sua fondazione -, ma ha avuto conferme sull’interesse nei suoi confronti, non solo dai Blues. Il Chelsea sta ragionando su cosa fare, anche perché il neo tecnico Pochettino potrebbe dare ancora fiducia come titolare a Kepa; ma nelle ultime ore è tornato d’attualità il corteggiamento del Manchester United e del suo manager Erik ten Hag, allenatore di Onana nei suoi anni olandesi all’Ajax, non totalmente soddisfatto di de Gea. Come detto, l’Inter non vorrebbe cedere un giocatore che, soprattutto in Europa, si è dimostrato un vero punto di forza, ma se Chelsea (legandolo a Koulibaly) e United (o ulteriori nuovi club), dovessero iniziare a duellare a suon di milioni, sarebbe complicato rifiutare. E a quel punto scatterebbe la caccia a un sostituto con Vicario (Empoli), Mamardashvili (Valencia), Sommer (Bayern) e Raya (Brentford) in cima alla lista.

