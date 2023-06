Marsiglia, Zidane, Gallardo e Tudor: che cosa sta succedendo in Francia

MARSIGLIA (Francia) - "Marcelo Gallardo è a un passo dalla panchina dell'Olympique Marsiglia". È quanto riporta il quotidiano argentino Olé, secondo cui l'ex calciatore del Psg sarebbe pronto a tornare in Ligue 1 - stavolta nelle vesti di allenatore - "entusiasta all'idea di lavorare con calciatori del calibro di Alexis Sanchez e Dimitri Payet". Il presidente del club della Costa Azzurra Pablo Longoria, in passato osservatore della Juventus, è infatti alle prese con la delicata sostituzione di un'altra vecchia conoscenza della società torinese, Igor Tudor. In questa contesto a 'tinte bianconere' s'inserisce una leggenda come Zinedine Zidane, che in una recente intervista ha dato il proprio benestare all'arrivo dell'argentino.