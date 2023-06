Roma, Tahirovic ceduto all'Ajax: comunicato, cifre e dettagli

La stessa società giallorossa ha ufficializzato la sua cessione all'Ajax con una nota: "L’As Roma annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni".

Roma, Tahirovic-Ajax: dettagli e cifre

Dopo le 13 presenze in stagione con la prima squadra di Mourinho, e due anni in Primavera, è terminata l'avventura alla Roma di Tahirovic. Per lui ora una nuova esperienza in Eridivise con la maglia dell'Ajax che si è assicurata il giocatore per una cifra attorno ai 7,5 milioni di euro più uno di bonus e con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei giallorossi. Cifre importanti per un ragazzo che aveva colpito l'allenatore portoghese per le sue doti in mezzo al campo. Operazione che verrà conclusa soltanto dopo le visite mediche che Tahirovic svolgerà dopo il 20 giugno.