Real Madrid, ufficiale Joselu: i dettagli e la data della presentazione

Il Real Madrid è scatenato sul mercato e dopo aver chiuso il ritorno di Brahim Diaz e l'acquisto di Bellingham (entrambi già presentati), ha trovato anche l'accordo per l'arrivo di Joselu . L'attaccante dell'Espanyol è stato protagonista in questi giorni con la Spagna nella vittoria della Nations League , suo è stato il gol che ha permesso alle furie rosse di vincere contro l'Italia e approdare nella finale poi vinta contro la Croazia .

Nato a Stoccarda da genitori spagnoli nel suo percorso calcistico ha svariato tra Bundesliga, Premier e Liga. Per due stagioni (tra il 2010 e 2012) ha vestito anche la maglia dei blancos con il Castilla e poi l'esordio con la prima squadra al posto di Benzema dove ha trovato anche la rete contro l'Almeria. Per il classe '90 dunque si tratta di un ritorno con le merengues e nella giornata di domani, martedì 20 giugno verrà presentato alla stampa.

Real Madrid, comunicato Joselu

Di seguito il comunicato ufficiale della società: "Real Madrid C. F. e R. C. D. Espanyol de Barcelona hanno concordato il prestito del giocatore Joselu, che si è legato al club per la prossima stagione con diritto di riscatto. Joselu è arrivato nell'accademia del Real Madrid all'età di 20 anni e ha giocato due stagioni al Castilla. Ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Real Madrid nel 2011. Joselu è un giocatore della nazionale spagnola, con la quale è appena stato proclamato campione della Nations League 2023. Martedì 20 giugno, alle 11:00 nel Real Madrid City, avrà luogo la presentazione di Joselu come nuovo giocatore del Real Madrid. Joselu si presenterà davanti alla stampa".