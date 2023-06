DIretta Croazia-Spagna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROTTERDAM (OLANDA) - Alle ore 20.45, allo Stadion Feijenoord "De Kuip" di Rotterdam, Croazia e Spagna si affrontano nella finale di Nations League. A una settimana dall'ultimo atto della Champions League, sarà ancora Brozovic contro Rodri, con il centrocampista del City che ha avuto la meglio siglando anche la rete che ha steso i nerazzurri di Simone Inzaghi e regalato la coppa a Guardiola. La nazionale di Dalic è reduce dal 4-2 ai tempi supplementari contro l'Olanda mentre le Furie Rosse hanno superato 2-1 l'Italia in semifinale. Entrambe le formazioni hanno dovuto percorrere un tragitto tortuoso per arriva in finale ma adesso si contendono il trofeo: un'ultima occasione per la generazione d'oro croata per conquistare un titolo importante, un'opportunità imperdibile per il neo Ct spagnolo, appena alla sua quarta panchina con la Roja.