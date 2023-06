Chelsea, Chalobah e il futuro: “La Serie A è un campionato importante”

Il giovane difensore del Chelsea , Trevoh Chalobah, ha parlato del suo futuro a Sky Sport. Il classe 1999 ha collezionato 25 presenze in Premier League e sei anche in Champions League. Si tratta di un prodotto del settore giovanile dei Blues, che negli ultimi anni ha messo in mostra il suo potenziale.

Chelsea, Chalobah parla del futuro

Il difensore del Chelsea si trova a Milano per le vacanze: "E' la prima volta a Milano, mi piace molto. Mio fratello - Nathaniel - mi disse che a Napoli era stato pazzesco, l'accoglienza delle persone, il cibo, tutto. Bello anche il meteo". Il calciatore dei Blues ha poi proseguito: "Sono andato in qualche ristorante, ho partecipato a qualche show della Fashion Week. Una vacanza rilassante". Poi sul futuro: "Non so cosa accadrà in Italia. Ho giocato in Francia e in Inghilterra, l'Italia è un bel Paese ma sono ancora un giocatore del Chelsea. Calcio italiano? Campionato importante. Ho guardato tutte le finali, le squadre sono forti".