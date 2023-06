Cuadrado, la Lazio dopo la Juve nel suo futuro? La situazione aggiornata

TORINO - Juan Cuadrado sembrava destinato all'addio alla Juventus alla naturale scadenza del contratto, fissata al prossimo 30 giugno, poi c'è stato un parziale riavvicinamento, che ha però fatto ben presto spazio ad una nuova distanza che pare ora incolmabile . Con queste premesse, il procuratore dell'esterno colombiano, Alessandro Lucci, sta iniziando a trattare con numerosi club, alla ricerca di una proposta interessante, sia economicamente sia livello di prospettive strettamente calcistiche, per il proprio assistito che, fra poco più di dieci giorni, sarà a tutti gli effetti uno dei parametri zero più allettanti a disposizione sul mercato. Oltre alle offerte dall'Arabia Saudita (e in particolare dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) e dalla Turchia (il Fenerbahce, vicinissimo anche a Dzeko, sta per affidare la propria panchina a Montella, che lo ha allenato alla Fiorentina), l'entourage del 'Panita' avrebbe sondato anche la disponibilità della Lazio .

Cuadrado alla Lazio? Gli intrecci con la Juve

Con il futuro di Luca Pellegrini e Sergej Milinkovic-Savic ancora tutto da scrivere, in una maxi-trattativa che potrebbe coinvolgere anche uno tra Arthur, Zakaria e Rovella, i destini di Juventus e Lazio s'intrecciano ancor più anche per quanto riguarda Juan Cuadrado. Il colombiano, che aveva ricevuto un'offerta al ribasso dal club bianconero, avrebbe ormai optato per l'addio a parametro zero e, notizia delle ultime ore, non disdegnerebbe un trasferimento sulla sponda biancoceleste della Capitale: qui non solo ritroverebbe quel Maurizio Sarri vincitore dell'ultimo Scudetto della storia juventina, ma avrebbe anche la possibilità di disputare la prossima Champions League. In casa Lazio, invece, l'apprezzamento - da un punto di vista tecnico - per Cuadrado è incondizionato, ma decisivo sarà proprio l'eventuale riscatto (o meno) di Luca Pellegrini e dalla possibilità di liberare (o meno) una slot riservata ai terzini. In tal senso, ci sono anche rumor attorno al futuro professionale di Lazzari.

Cuadrado: "Ho una proposta dalla Juve, la sto valutando"