Kulusevski, dalla Juve al Tottenham: "È stato difficile, ora è finita"

Kulusevski, il Tottenham e l'addio alla Juve

Il classe 2000 nelle scorse ore è intervenuto nel podcast del quotidiano svedese Aftonbladet. Sul tavolo, tra i vari argomenti toccati, il trasferimento dalla Juve al Tottenham, con le trattative che si sono protratte più a lungo di quanto pensasse: "È chiaro che non è stato semplice: vuoi sapere dove vivere. È stato difficile, però fa parte della vita. Ho cercato di non pensarci, ma è bello ora che è finita. Sembrava strano: ci è voluto così tanto tempo, ma quando è successo, è successo in fretta. Sono in prestito qui da un anno e mezzo, ora non vedo l'ora di costruire un futuro a Londra".