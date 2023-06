Kulusevski lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Tottenham

Dejan Kulusevski si è trasferito definitivamente dalla Juventus al Tottenham: il nazionale svedese ha firmato un contratto che durerà fino al 2028. Svedese, classe 2000, Dejan è arrivato a Torino nel gennaio del 2020 e, dopo sei mesi giocati in prestito al Parma, ha indossato la maglia bianconera per la prima volta nella stagione 2020/2021 trovando il gol nella sua gara d'esordio contro la Sampdoria. Dopo un anno e mezzo alla Juventus è arrivato, poi, il passaggio in prestito in Premier League - proprio al Tottenham - dove dal febbraio 2022 a oggi ha totalizzato 57 presenze, segnando 7 reti e andando in doppia cifra con il numero di assist forniti. Ora, come dicevamo, la cessione a titolo definitivo al club londinese.

Cessione Kulusevski, il comunicato della Juve La società bianconera ha comunicato la cessione dell'esterno svedese tramite una nota ufficiale: "La Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski per un corrispettivo pari a € 30 milioni, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni".

Juventus, tutti gli esuberi Sistemato Kulusevski, ci sono da piazzare altri giocatori che Allegri e la società bianconera ritengono esuberi: tra di loro ci sono McKennie, Zakaria e Arthur. Sullo statunitense c'è il Galatasaray, interessato anche ad Alex Sandro. Per quanto riguarda invece Zakaria, lo svizzero è reduce da un'esperienza non esaltante in Premier League con il Chelsea ed è richiesto in Bundesliga. L'operazione più complicata potrebbe essere quella legata ad Arthur: il centrocampista brasiliano ha uno stipendio pesante e le sue ultime prestazioni in campo non degne di nota potrebbero complicarne la cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA