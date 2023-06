Kulusevski resta al Tottenham: 30 milioni per la Juventus

TORINO - In una sessione di mercato in cui sfoltire è l’imperativo categorico, la Juventus approccia l’estate con il piede giusto. Dejan Kulusevski , infatti, è prossimo a diventare a titolo definitivo un giocatore del Tottenham, dopo l’anno e mezzo trascorso in prestito a Londra a fronte di un esborso di 10 milioni da parte degli Spurs.

Le mosse del mercato Juve

Juve, c'è l'accordo con il Tottenham

I due club, nei giorni decisivi per il riscatto dello svedese, dopo che era decaduto l’obbligo a 35 milioni per via della mancata qualificazione degli inglesi alla prossima Champions League, hanno lavorato per trovare una nuova quadra. E il punto d’incontro prevede uno sconto accordato dai bianconeri, ma di piccola entità: nelle casse della Juventus, infatti, sono pronti a entrare 30 milioni di euro. Vitali per migliorare il quadro finanziario del club dopo l’esclusione forzata dalla prossima Champions e necessari, al contempo, per sbloccare le operazioni in entrata del ds in pectore Manna.