Rabiot, c'è la data. Sinistra: c'è Parisi. Tutte le mosse della Juventus

TORINO - Il mercato della Juventus entra nel vivo. E non solo per i riscatti e i rientri dai prestiti. Ci sono alcune priorità che tengono sotto pressione Giovanni Manna e Francesco Calvo , deputati a occuparsi delle trattative in questo periodo. Ne parliamo con Stefano Lanzo e Daniele Galosso dalla redazione.

Frattesi-Juve, avanti tra la concorrenza

1. Partiamo da Davide Frattesi: un rebus?

«Più che un rebus, una trattativa. Anche oggi Juve e Sassuolo ne parleranno. Così come ha fatto l’Inter che non molla la presa. Il ragazzo ha fatto sapere che vuole restare in Italia e le big se lo contendono. In Nazionale ha giocato bene (ora ha un problema al ginocchio…) e la vetrina internazionale ha confermato che il giocatore è di livello assoluto. . Niente Premier per lui e allora la Juve insiste».

2. Passiamo ad Adrien Rabiot, in scadenza di contratto: abbiamo una data per la risposta al rinnovo annuale offerto dal club bianconero?

«Qualcosa di muove dalla Francia. Lui e mamma Veronique hanno deciso di prendere tempo e comunicheranno la scelta a fine giugno. Vogliono vedere come si evolvono le richieste dall’estero. Il centrocampista è nella lista del Manchetser United che però attende il passaggio di proprietà e in generale da squadre di Premier League. Per questo ha chiesto ancora un paio di settimane prima di dare la risposta».