Corsi sul futuro di Vicario: "Big italiana interessata se vende il titolare"

Nonostante la stagione regolare sia terminata da poco, il calciomercato sembra essere ormai entrato nel vivo. Tanti i talenti italiani che potrebbero spiccare il volo in top club. In questo senso, diversi calciatori dell' Empoli sono attenzionati nelle ultime settimane: Fabiano Parisi e Jacopo Fazzini , ad esempio, piacciono alla Juventus . Ma a ricevere un'interessamento concreto è anche il portiere azzurro, Guglielmo Vicario .

Empoli, Corsi: "Vicario piace a una big"

Il presidente e patron del club toscano, Fabrizio Corsi, nelle scorse ore a Lady Radio ha parlato proprio del futuro del suo estremo difensore: "Stamattina mi ha chiamato una grande squadra italiana: sono interessati a Vicario, sapevano tutto, anche più di me. Mi han detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero. Per me conta anche l'amicizia, questo club mi ha manifestato interesse da alcuni mesi". Nessun nome viene fatto esplicitamente, ma sembrerebbe chiaro il riferimento all'Inter, viste le numerose voci di mercato che vedrebbero André Onana nel mirino di alcuni club prestigiosi, provenienti in particolare dalla Premier League. Da capire dunque se si tratti effettivamente della società nerazzurra, che non sarebbe comunque l'unica interessata a Vicario: come specificato da Corsi, infatti, ci sarebbero avance anche da un paio di squadre estere.