Juve-Parisi, vertice con l’Empoli. E piace anche un altro talento...

TORINO - Parte una nuova settimana di mercato per la Juventus , con il focus sulle uscite per fare cassa e snellire l’organico, cominciando dagli esuberi. Ma saranno giorni importanti per i bianconeri anche per cominciare a intrecciare le prime trame per quanto riguarda il mercato in entrata. Giorni di incontri per Francesco Calvo e Giovanni Manna , tra Milano e Torino: a inizio settimana, oggi o domani, è atteso un incontro fra Juventus ed Empoli , con l’intento di intavolare discorsi per diversi giocatori che interessano a entrambi i club.

L’indiziato numero uno è Fabiano Parisi, terzino sinistro che è nella lista della spesa di tanti top club italiani, con i bianconeri in prima fila. Nei giorni scorsi la Juventus aveva cominciato a effettuare sondaggi concreti per Parisi, in attesa di discutere con il club: l’Empoli sa che il giocatore è uno di quelli destinati a partire a fronte di un’offerta congrua, lo aveva sottolineato lo stesso presidente del club toscano, Corsi. La situazione di Parisi è in qualche modo legata pure a quella di Luca Pellegrini: la Lazio vorrebbe trattenere Pellegrini ma a una cifra inferiore ai 15 milioni del riscatto (e lì si intrecciano pure i discorsi per Milinkovic-Savic), la Juventus vorrebbe però monetizzare proprio per avere le risorse per formulare un’offerta quanto più possibile alta per Parisi, magari ragionando su un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda l’intesa tra giocatore e club, ci sarebbe già un gradimento espresso dallo stesso terzino sinistro, al momento impegnato nella preparazione dell’Europeo Under 21. Possibile, in ogni caso, che prima dell’affondo decisivo per Parisi, la Juventus debba operare una cassione su quella corsia, con Iling Junior più facilmente monetizzabile di Kostic (il giovane inglese ha mercato in Premier). Detto che Allegri potrà contare sul rientro dal prestito di Andrea Cambiaso, abile a coprire entrambe le fasce.