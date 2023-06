"Gnonto cambia maglia e resta in Premier? Un club inglese su di lui"

Il calciomercato inglese è entrato nel vivo, con tanti rumors e qualche colpo praticamente già messo a segno. Esempio lampante quello di Sandro Tonali , con il centrocampista pronto ad accasarsi al Newcastle . Filo conduttore tra l'Italia e la Premier League anche Wilfried Gnonto , classe 2003 del Leeds e attualmente impegnato nell'Europeo Under 21. L'attaccante, pur rimanendo in Premier, potrebbe cambiare maglia.

Gnonto, dal Leeds all'Everton?

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, sullo scuola Inter si sarebbe fiondato l'Everton, che avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gnonto, dopo l'esperienza allo Zurigo, è reduce dalla sua prima stagione in Premier League. Con la casacca dei Peacocks ha racimolato, tra campionato ed FA Cup, 4 gol e 4 assist. Reti messe a segno contro West Ham e Manchester United (in Premier) e una doppietta contro il Cardiff. Ha disputato 44' nel debutto dell'Italia Under 21 contro la Francia, nel ko tanto discusso per gli episodi arbitrali. Ora la testa è alla Nazionale, chissà che dopo la manifestazione continentale non possa passare dall'azzurro dell'Italia a quello delle Toffees.