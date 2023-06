Koulibaly all'Al Hilal: è ufficiale. Il messaggio di benvenuto

Finisce ufficialmente l'esperienza nel calcio europeo di Kalidou Kolubaly . Parentesi da incorniciare al Napoli, sicuramente più deludente quella vissuta al Chelsea. Ora il difensore si accasa all' Al Hilal , con il club che lo ha ufficializzato con un video di presentazione sui propri canali social. Altro colpo per il calcio arabo: il prossimo, salvo sorprese, sarà quello di Marcelo Brozovic dall'Inter.

Koulibaly all'Al Hilal, è ufficiale

"Continuiamo a scrivere la storia... insieme", con tanto di cuore azzurro al seguito: questo il messaggio del club per annunciare l'approdo del calciatore classe 1991. Poi un video, in cui vengono raffigurate alcune città in cui ha giocato Koulibaly, come Saint-Die e Londra, poi tante foto che ritraggono il difensore durante le sue esperienze, tra cui, ovviamente, quella al Napoli. Poi le prime immagini di Koulibaly con la maglia dell'Al Hilal, e un messaggio dello stesso ai nuovi tifosi: "Sono qui con coloro che fanno la gloria, nel presente e nel futuro".