Inter, caccia al jackpot: 90 milioni in arrivo dalle cessioni?

MILANO - La caccia al tesoro entra nel vivo. Dopo i colpi in entrata (ultimi in ordine di tempo Bisseck, che firmerà per 5 anni, Azpilicueta e Thuram) la prossima settimana sarà dedicata principalmente alle cessioni. Imminente quella di Marcelo Brozovic che già entro domani dovrà sciogliere le riserve circa la volontà di dire sì ai soldi dell’Al-Nassr (che ha messo sul piatto un triennale da 18 milioni all’anno, il triplo di quanto prende in nerazzurro) oppure cedere al fascino del Barcellona che si sente in piena corsa anche grazie all’intervento di Xavi che vuole inserirlo al centro di una mediana dove gli gireranno intorno Gundogan, Gavi e Pedri. Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, il procuratore - per ovvie ragioni legate alle commissioni - spingerebbe per l’Arabia, mentre l’interessato (che ha comunque aperto all’Al-Nassr) sarebbe quanto meno lusingato dal corteggiamento blaugrana.