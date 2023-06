Inter, Inzaghi oltre Handanovic: un ex Juve sarà il nuovo vice?

MILANO - Porte girevoli in casa Inter . La società di Viale della Liberazione, visto il probabile addio di Samir Handanovic , è alla ricerca di un dodicesimo di affidabilità e fiducia. Profilo che quindi porta ad Emil Audero , portiere titolare della Sampdoria che nelle ultime stagioni ha davvero ben impressionato nella massima serie. La società blucerchiata, appena retrocessa in cadetteria, potrebbe decidere di lasciare andare uno dei suoi pilastri per circa 8-10 milioni di euro, ma è chiaro che a Milano, sempre attentissimi ai conti, vorrebbero risparmiare il più possibile sul cartellino del calciatore seguito pure da Lazio e Cagliari.

Cordaz confermato come terzo

Da qui l’idea di proporre uno, se non un paio, di giovani ai blucerchiati, per abbassare l’eventuale costo del trasferimento dell’italo-indonesiano. E al tempo stesso permettere ad alcuni dei propri prospetti di farsi le ossa a Genova. A spingere poi per il buon esito della possibile trattativa, ecco anche Tullio Tinti, agente di Bastoni e di Inzaghi molto vicino alle questioni nerazzurre. Cordaz dovrebbe essere confermato come terzo portiere (e firmare presto quindi il rinnovo), mentre per il ruolo di titolare tutto dipende dal futuro di Onana. Qualora arrivasse un’offerta importante, sarebbe tutta plusvalenza e quindi il camerunense verrebbe immolato sull’altare del bilancio.