Vicario, irrompe il Tottenham! Super offerta all'Empoli, tutti i dettagli

Guglielmo Vicariò è vicino al Tottenham . Dopo l'intesa verbale tra Spurs ed Empoli si attende l'offerta scritta da parte del club inglese: il portiere è a un passo dal trasferirsi in Inghilterra per 20 milioni di euro .

Vicario al Tottenham: salvo colpi di scena sarà la cessione più importante di sempre, in termini economici, realizzata dall'Empoli. Arrivato in azzurro a titolo definitivo nel 2022 dal Cagliari per 8,5 milioni di euro, Vicario si appresta a salutare a più del doppio del valore per il quale è stato acquistato.

Vicario al Tottenham dopo due stagioni strepitose all'Empoli

La seconda strepitosa stagione di fila disputata alla corte di Zanetti, dopo la prima in prestito dal Cagliari, ha permesso a Vicario di attirare su di sé le attenzione di uno dei top-club europei, che non ha avuto dubbi in merito alla scelta di puntare sul ventiseienne portier nel giro della Nazionale italiana per difendere i propri pali.