Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: l’ex Juve torna in Italia

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria . L'ex tecnico della Juventus firma un contratto biennale con opzione per il terzo. Il nuovo corso doriano targato Radrizzani-Manfredi riparte dunque dall'allenatore bresciano che torna in Italia dopo l'esperienza turca al Fatik Karagümrük.

Dopo la retrocessione e i problemi societari, i blucerchiati sono pronti a ripartire da Andrea Pirlo, figura nella quale la nuova dirigenza ha individuato l'entusiasmo e l'esperienza giusta per una rinascita. Dopo tre meeting, è stato raggiunto l'accordo che legherà il tecnico al club. Sfumato Fabio Grosso, la Sampdoria ha scelto Andrea Pirlo.

Pirlo e i trionfi con la Juventus

Il classe '79 torna dunque ad allenare in Serie A dove ha già guidato la Juventus nella stagione 2020-21. Un'annata complicata, caratterizzata dal lungo stop a causa della pandemia da Covid 19, che ha visto però i bianconeri trionfare, curiosamente in entrambe le occasioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in Coppa Italia battendo 2-1 l'Atalanta e in Supercoppa italiana superando 2-0 il Napoli. In Champions League la Vecchia Signora si è invece fermata agli ottavi, eliminata dal Porto, mentre in campionato Cristiano Ronaldo e compagni agguantarono il quarto posto proprio all'ultima giornata approfittando del pareggio interno del Napoli contro l'Hellas Verona. La Juventus è però un capitolo ormai chiuso: Pirlo è pronto a ripartire dalla Sampdoria.