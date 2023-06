Vicario saluta l'Empoli: ufficiale il passaggio al Tottenham

Dall'Italia e dall'estero con tanti club che avevano mostrato interesse per il portiere. In Serie A l'Inter aveva provato a trattare con la squadra di Corsi, ma poi alla fine a spuntarla è stato il Tottenham. Secondo acquisto di questo mercato estivo dopo l'ufficialità di Kulusevski dalla Juventus.

Tottenham, comunicato Vicario

Di seguito la nota ufficiale del Tottenham: "Siamo lieti di annunciare la firma di Guglielmo Vicario da Empoli, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale italiano ha firmato un contratto con il Club che durerà fino al 2028 e vestirà la maglia numero 13. Nato a Udine, in Italia, Guglielmo ha trascorso i suoi primi anni con il Bearzi, unendosi alla squadra giovanile dell'Udinese nell'agosto 2013, prima di un prestito di una stagione con il Fontanafredda durante la stagione 2014/15, dove ha collezionato un totale di 30 presenze. Portiere imponente con la capacità di giocare da dietro, Guglielmo si è trasferito a Venezia nell'agosto 2015, facendo 89 presenze in tutte le competizioni per la squadra italiana, mantenendo 28 clean sheet e, nel 2016/17, ha aiutato il club a guadagnare la promozione in Serie B, conquistando anche la Coppa Italia Lega Pro. Dopo quattro anni con il Venezia, si è unito al Cagliari nel luglio 2019, prima di andare in prestito al Perugia per tutta la durata della stagione, dove ha collezionato 39 presenze. L'estremo difensore è tornato in rossoblù, facendo il suo debutto in Serie A nell'aprile 2021, e, dopo aver giocato in sette occasioni per il Cagliari, si è unito all'Empoli in prestito per una stagione nel luglio 2021, un accordo che è diventato permanente l'anno successivo. Un impressionante periodo di due anni con l'Empoli ha visto Guglielmo fare un totale di 71 presenze in tutte le competizioni per la squadra della Serie A. Le sue prestazioni importanti gli sono valse la sua prima convocazione in Nazionale nel settembre 2022, in vista della UEFA Nations League con l'Italia, dove gli azzurri alla fine sono arrivati al terzo posto".