Weah, primo giorno di Juve. Visite al J Medical e firma: cifre e dettagli

Timothy Weah si è subito immerso nel mondo Juventus . L'esterno stanutitense è arrivato ieri sera in quel di Torino , primo approccio con l'universo bianconero. Giornata invece, quella di oggi, che porterà all'ufficialità: contratto quinquennale da due milioni a stagione. Il calciatore è arrivato insieme al suo entourage oltre che a mamma Clar, first lady della Liberia, omaggiata con un mazzo di fiori dalla Juventus. Presente anche il fratello George junior.

Juventus, il Weah Day

Weah è arrivato al J Medical questa mattina per le consuete visite mediche, che precederanno la firma sul contratto e le prime foto con la maglia bianconera. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot,e l'acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik, è lui il primo vero colpo di mercato della Juventus targato Calvo-Manna. Il classe 2000, scuola Psg, che porterà vitalità e freschezza alle corsie esterne, capace di giocare sia terzino che esterno alto. Il club bianconero lo ha acquistato per 12 milioni complessivi (10 di parte fissa più 2 di bonus). Weah arriva nella squadra che papà George non ha mai nascosto di tifare, nonostante il glorioso passato con la maglia del Milan. L'avventura di Weah con la Juve inizierà il prossimo 10 luglio, data in cui la squadra si ritroverà alla Continassa per il raduno.