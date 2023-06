Weah a Torino, la diretta: il mercato Juve si accende

Timothy Weah è pronto a sbarcare a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus . Dopo le stagioni in Francia con la maglia del Lille , sta per cominciare l'esperienza dello statunitense in Italia con la Vecchia Signora. Il giocatore è in arrivo a Torino peché domani, al J Medical, dovrà sostenere le visite mediche e poi firmerà il contratto quinquennale che lo legherà al club bianconero. Al Lille andranno 12 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus.

Weah: Psg, Celtic e Lille prima della Juve

Nell'ultima stagione in Ligue 1, il calciatore classe 2000 ha collezionato 32 presenze realizzando 2 assist. Nonostante la giovane età, è nella nazionale degli Stati Uniti dal 2018, totalizzando 4 reti in 31 gare. Timothy è un calciatore statunitense di origine liberiane, terzo e ultimo figlio dell'ex calciatore George Weah. Giocatore molto veloce e fisicamente forte, è entrato nel calcio dei grandi nella stagione 2017/18 con il Psg, che lo ha poi girato in prestito al Celtic. In Scozia ha vinto tutti i trofei a disposizione. Poi, a giugno 2019, si è trasferito al Lille conquistando un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Ora, ha scelto la Juventus per il futuro ed è pronto per la nuova avventura in Serie A con la maglia dei bianconeri.

