Weah a prova di tifoso, Milinkovic cerca casa: le mosse della Juventus

TORINO - Sono ore calde per la Juventus. Dopo il riscatto di Milik , la vendita di Kulusevski e il rinnovo di Rabiot , a che punto siamo con la questione direttore sportivo? Ne parliamo con Stefano Lanzo dalla redazione: «Il club non aspetterà in eterno le decisione del Napoli che deve liberare Cristiano Giuntoli . Entro venerdì potrebbe succedere qualcosa. E' una situazione in evoluzione. Nel frattempo, la Juventus sta portando avanti il lavoro con l'attuale organigramma. Ed è in arrivo il primo colpo dall'estero».

Weah, papà George il tifo Juve

Timothy Weah, figlio di George, nazionale statunitense in possesso di quattro passaporti (anche francese, quindi comunitario, giamaicano e liberiano), è l'uomo nuovo per Massimiliano Allegri, l'uomo della fascia destra, pronto al multiruolo sulla scia tracciata da Juan Cuadrado, quindi basso o alto senza problemi. «Weah è la novità in entrata, Milik e Rabiot erano già in rosa. Il tifoso è curioso di conoscerlo e scoprire come si ambienterà e come indosserà la maglia bianconera, ricordando come in famiglia papà Gerge ha sempre detto di essere un fan della Juve dai tempi di Platini».