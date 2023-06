Juve, le uscite del mercato: da Arthur a Zakaria, milioni preziosi

Molto meno affascinanti degli acquisti per i tifosi, le cessioni per una società sono altrettanto preziose. Forse addirittura di più per la Juventus in questa stagione, perché attraverso le uscite il club bianconero può far quadrare il bilancio nonostante l’assenza degli introiti della Champions e perché, se riuscirà a vendere a titolo definitivo i giocatori che non fanno parte del progetto, potrebbe non dover sacrificare big come Vlahovic e Chiesa. Un’opera già cominciata con la cessione di Kulusevski al Tottenham, per 30 milioni anziché i 35 previsti se si fossero verificare le condizioni dell’obbligo di riscatto da parte degli Spurs, che a gennaio ne avevano versati 10 per il prestito. Un’opera che potrebbe continuare con un’altra cessione in Premier, ancora con un giocatore già approdato in Inghilterra in prestito a gennaio: Denis Zakaria.