Cristiano Ronaldo, Brozovic, ora De Gea: un Al Nassr da Champions

Non solo Brozovic, con cui si stanno completando le ultime questioni burocratiche prima dell'ufficialità, ma anche l'estremo difensore, negli ultimi anni colonna portante dei Red Devils, nel mirino del club saudita. Trattativa che, dovesse andare in porto, formerebbe un vero e proprio trittico da Champions per la formazione che vuole dominare la prossima Saudi Pro League.

Al Nassr, interesse De Gea

Dall'Inghilterra fanno sapere dell'interessamento dell'Al Nassr per David De Gea ma, secondo quanto riportato dal The Sun, non sarebbe la prima scelta del portiere, almeno per il momento. Lo spagnolo sta provando a negoziare un nuovo accordo con lo United, che allo stessto tempo sta parlando con l'Inter per arrivare ad André Onana, ma il club inglese offre un contratto al ribasso rispetto alle cifre percepite attualmente. La decisione ora spetta all'ex Atletico Madrid dove da un lato ha l'offerta importante dall'Arabia Saudita mentre dall'altra la possibilità di restare a Manchester ma con il rischio di doversi giocare il posto con un altro concorrente di livello.