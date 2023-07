Inter, calciomercato show ma…è Miami: Sergio Ramos dopo Messi e Busquets?

Da essere considerati campionati minori a protagonisti del calciomercato. Dopo le squadre della Saudi Pro League, a far sentire la sua voce dalla MLS anche l' Inter Miami . Definiti gli acquisti di Lionel Messi e Sergio Busquets , e scelto anche il Tata Martino come tecnico , la squadra del presidente David Beckham potrebbe mettere a segno altri due colpi importanti.

Inter Miami su Sergio Ramos e Jordi Alba

Secondo quanto riportato da Sport, l'ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe riabbracciare Messi dopo aver vissuto con lui l'esperienza al Psg. Il difensore spagnolo classe 1986, potrebbe dunque lasciare il calcio europeo direzione Stati Uniti. Ma Ramos non sarebbe l'unico grande colpo sognato dall'Inter Miami. Il club, infatti, avrebbe messo gli occhi su un altro difensore spagnolo, tra l'altro ex compagno sia di Messi che di Busquets al Barcellona. Si tratta di Jordi Alba, con il terzino sinistro attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il club blaugrana. Se per quest'ultimo i contatti sarebbero già avanzati, per Sergio Ramos si tratterebbe di primi approcci, con il centrale che starebbe valutando anche un possibile ritorno al Siviglia.