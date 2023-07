Liverpool, ufficiale Szoboszlai: comunicato, numero e dichiarazioni

Il comunicato del Liverpool e le prime dichiarazioni

Questa la nota ufficiale del Liverpool: "Il centrocampista ungherese diventa il secondo nuovo acquisto dei Reds della finestra estiva dopo aver accettato i termini e aver completato con successo le visite mediche, seguendo le orme di Alexis Mac Allister. Szoboszlai arriva ad Anfield dopo due anni e mezzo in Bundesliga con il Lipsia, dove ha collezionato 91 presenze in tutte le competizioni". A seguire le sue prime dichiarazioni: “È davvero, davvero bello. Non vedo l'ora di conoscere meglio tutti. Gli ultimi tre o quattro giorni sono stati davvero lunghi; non è stato così facile. Ma alla fine sono qui, sono felice e non vedo l'ora di iniziare. Sono in un club davvero storico, con giocatori davvero bravi e un buon allenatore. Per me è perfetto fare il passo successivo in una squadra come questa. I tifosi, lo stadio, tutto è davvero bello”.