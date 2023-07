Szoboszlai, Nunez, Salah: Liverpool e i 20 acquisti più costosi

Il Liverpool vuole rispondere a tono alle altre squadre inglesi e in questo mercato ha chiuso due acquisti davvero importanti. Il primo è Mac Allister , campione del mondo con l'Argentina, arrivato per 41 milioni dal Brighton dove ha dispustato una stagione in crescita con la conquista dell'Europa per la prima volta nella storia.

Il secondo invece è Szoboszlai, ufficializzato nella giornata di ieri domenica 2 luglio, arrivato per una cifra attorno ai 70 milioni dal Lipsia. Oltre 100 mln di spesa per i Reds in un mercato iniziato da appena tre giorni. Ma quali sono gli acquisti più costosi della formazione allenata da Klopp nella storia? Inutile dire che la maggior parte sono delle ultime stagione, soprattutto nell'estate 2018 con una spesa record di 258 milioni spesi per Keita, Fabinho, Van Dijk e Alisson.

Liverpool, da Suarez a Konaté: gli acquisti più costosi

Dopo l'acquisto di Szoboszlai è lecito chiedersi quali siano gli acquisti più costosi e importanti del Liverpool. Considerando le prime venti posizioni, all'ultimo posto troviamo Luis Suarez, arrivato per 26 milioni dall'Ajax. Proseguendo con la classifica ci sono Wijnaldum (28 milioni), Lallana (dal Southampton per 31 mln) e la coppia Chamberlain-Torres (il primo dall'Arsenal e il secondo dall'Atletico Madrid per una cifra vicina ai 38 mln). Dal Southampton, oltre al centrocampista Lallana, i reds hanno preso anche Mané nel 2016 per 40 milioni, soltanto mezzo milione in meno rispetto all'acquisto di Carrol dal Newcastle. Chiudono con le posizioni fino all'undicesimo posto gli arrivi di Firmino (dall'Hoffeneim) e Konaté (dal Lipsia) oltre a Mac Allister, tutti e tre a 41 milioni. Ora la curiosità passa per la top 10.