"Napoli, per Osimhen richiesta troppo alta: il nuovo obiettivo del Psg"

"Osimhen, richiesta troppo alta per il Psg"

Secondo quanto riportato da L'Equipe, i parigini avrebbero deciso di guardare altrove dopo la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis per il suo attaccante. Per il quotidiano francese, il patron azzurro avrebbe chiesto 180 milioni di euro. Sembra dunque ormai certa la permanenza a Napoli dell'attaccante nigeriano, confermata anche dalle ultime dichiarazioni rilasciate.

Con Osimhen destinato a restare in Italia, e con Harry Kane che in caso di addio al Tottenham preferirebbe andare al Bayern Monaco, il Psg si sarebbe così fiondato su Kolo Muani, classe 1998 dell'Eintracht Francoforte e vice campione del mondo con la Francia nel 2022.