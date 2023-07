Napoli, Osimhen: "Dopo lo scudetto sogno la Champions"

Victor Osimhen è ormai da tempo al centro delle voci di mercato. Dopo l'ottima stagione con il Napoli , culminata con la vittoria dello scudetto e della classifica cannonieri della Serie A, il nigeriano è sul taccuino delle big d'Europa. Dalla Premier League fino al Psg e al Bayern Monaco , club tedesco pronto a pagare la clausola per Kim , ma De Laurentiis per privarsi del suo attaccante deve ricevere un'offerta folle e superiore ai 120 milioni.

Del suo futuro, però, è lo stesso Osimhen a parlarne in un'intervista rilasciata a Soccernet.ng, portale nigeriano, in cui annuncia di non vedere l'ora che inizi la nuova stagione.

Napoli, futuro e parole Osimhen

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla stagione trascorsa a Napoli. Di seguito le sue parole: "La Serie A è uno dei titoli più prestigiosi al mondo ed è stato grandioso vincerla. Ora sogno di vincere altri trofei importanti come Champions, Coppa Italia e tutto quello che arriverà in futuro. Con lo scudetto sono diventato dipendente da trofei e sto lavorando duramente per riuscire a vincerne i più possibile". Sulla città di Napoli: "Non ho mai visto una città più pazza di calcio come questa. I napoletani mostrano tutto il loro amore ai calciatori. Ovunque io vada, sono sempre rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la mia maschera. Per me non esiste posto migliore di questo. Sono felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione".