Osimhen al Psg, Napoli trema: Mbappé può sconvolgere il calciomercato

Incognita Mbappé: Psg, Real o Liverpool

Il fuoriclasse francese dovrà presto prendere una decisione. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, e seppure abbia chiarito come la sua volontà sia quello di restare al Psg anche nella prossima stagione (andando via da parametro zero), di tutt'altro parere è Nasser Al-Khelaifi. In occasione della conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique come nuovo tecnico, il patron dei parigini ha sentenziato: "Mbappé rinnova o va via". In attesa di capire quali saranno le intenzioni del calciatore, non mancano ovviamente le pretendenti.

Su di lui da anni gli occhi del Real Madrid: in Spagna si parla di un budget da 200 milioni per acquistare Mbappé già in questa sessione di calciomercato. Non manca, però, la concorrenza: pronto ad un'offerta folle anche il Liverpool, che vorrebbe rinforzarsi a dovere e tornare ai livelli che gli competono dopo una stagione a dir poco deludente.