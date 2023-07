Giuntoli firma con la Juventus a lunga scadenza: cifre e dettagli

Oggi è il giorno della firma sul contratto che legherà Cristiano Giuntoli alla Juventus. I legali dei bianconeri e del dirigente hanno iniziato fin dal weekend scorso, quando è arrivato il via libera da parte del Napoli, a limare i dettagli di un accordo complesso per via del delicato ruolo e, soprattutto, della durata prevista dal rapporto. Fin dalle prime indicazioni tardo invernali, infatti, si è vociferato di un accordo quinquennale con uno stipendio di 2 milioni netti a stagione. Le indiscrezioni raccontano che l’impianto verrà sostanzialmente mantenuto, ma la durata potrebbe essere suddivisa con la formula dei tre anni più due di rinnovo fissati a determinate condizioni e volontà.