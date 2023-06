Juve-Giuntoli, ci siamo: lascia il Napoli. Via libera di De Laurentiis

È ufficiale il divorzio tra Cristiano Giuntoli e il Napoli. Lo ha reso noto il club di Aurelio De Laurentiis che con un tweet ha salutato l'ormai ex ds. Il dirigente, da tempo obiettivo della Juventus, risolve il suo contratto con il Napoli e ora è libero di accasarsi in un nuovo club. De Laurentiis, dopo settimane dalla conquista dello scudetto, si è quindi convinto di liberare il direttore sportivo. "Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra."- si legge nel tweet ufficiale del Napoli