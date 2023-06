Giuntoli assente a Rimini: "Ho avuto questo inconveniente da mettere a posto"

Il dirigente avrebbe dovuto anche ricevere il premio come miglior direttore sportivo della stagione ma la separazione dal club campano, portato fino alla conquista dello scudetto, lo ha costretto a saltare l'appuntamento in Romagna.

Juve-Giuntoli, ci siamo: lascia il Napoli. Via libera di De Laurentiis

Le parole di Giuntoli in collegamento a Rimini

"C'è grande soddisfazione da parte della proprietà, dei ragazzi e di tutti noi per lo scudetto vinto - commenta -. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di tutti, del sentirsi sempre 'noi' e mai 'io'. Quello che abbiamo fatto è frutto di un pizzico di fortuna, tanto lavoro e della rinuncia dovuta a questioni economiche di certi lavori. Spalletti consigliato al Napoli da Allegri? Questo non lo so... Sarei voluto essere lì di persona, ma oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto. Ringrazio tutti per questo premio. Sono convinto che dobbiamo aiutarci, far rispettare il know how di noi dirigenti nel mondo".