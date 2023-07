Dybala in Inghilterra: solo Wimbledon o anche mercato Premier?

LONDRA (Inghilterra) - Ultimi giorni di vacanza per Paulo Dybala prima dell'inizio della nuova stagione con la maglia della Roma. La Joya ha deciso di volare in Inghilterra per assistere al magico torneo di Wimbledon e ha postato su Instagram le foto dell'esperienza che ha definito "fantastica".

In compagnia della fidanzata Oriana Sabatini, la Joya ha assistito al match vinto da Djokovic contro Wawrinka, ma ha avuto anche il tempo per scattare una foto con Carlos Alcaraz al quale ha regalato una divisa della nazionale argentina. Una giornata all'insegna del tennis per il gioiello di José Mourinho, anche se la trasferta in terra inglese ha fatto scattare subito agitare i tifosi giallorossi con le sirene della Premier pronte a tentare e ingolosire l'argentino.

Dybala, le sirene della Premier

A poter scatenare l'asta di mercato per Dybala, la clausola rescissoria per le squadre estere che appare davvero esigua in confronto al valore del giocatore: 12 milioni che, in particolar modo i club di Premier League, potrebbero affrontare senza problemi. Il Chelsea sembra infatti proiettato verso la decisione di puntare sulla Joya con la possibilità di un incontro tra la dirigenza della Roma e l'entourage dell'argentino. In passato era stata anche Oriana Sabatini a spingerlo verso l'Inghilterra con un messaggio per il Dibu Martinez di portare Paulo all'Aston Villa con lui. Insomma è chiaro, la Premier League è interessata a Dybala e Wimbledon è una buona occasione per cominciare a capire il clima londinese.