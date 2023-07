Cuadrado: “Juve, non l’avrei mai immaginato. Ronaldo? Non mi vuole”

Guatapé (Colombia) - "Sento ancora la passione e la forza. Mi sento bene". Si presenta così Juan Cuadrado, a poco più di una settimana dall'addio definitivo alla Juventus, alla naturale scadenza del proprio contratto, nell'intervista concessa a Diario As Colombia. "Sono molto calmo, penso attentamente a ciò che è meglio per me, chiedendo a Dio di mostrarmi la via. Il mio procuratore Andrei Martínez era in Europa ed è appena arrivato per parlarmi. Ovviamente ci sono opzioni e analizzeremo qual è la migliore", afferma il forte esterno 35enne, che in Italia ha vestito anche la maglia della Fiorentina.