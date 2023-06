Cuadrado saluta la Juve: "Ai colori bianconeri non sarà mai un addio"

"Grazie Dio. Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus". Inizia così la lunga lettera postata da Juan Guillermo Cuadrado Bello , nel giorno dell'ufficializzazione del suo addio al club bianconero, alla naturale scadenza del contratto.

"Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà. Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera", prosegue Cuadrado nella didascalia scritta accanto a dieci foto che ripercorrono la sua avventura alla Juventus.

Cuadrado lascia la Juventus: il comunicato ufficiale del club

Cuadrado: "Grazie Juventus, è stato bello"

"Per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima. E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo glorificando e onorando Dio, è arrivato il momento di salutarsi, anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio. Grazie Juventus, è stato Bello! Fino alla fine!", conclude Cuadrado - aggiungendo un'emoticon bianca, una nera ed alcune faccine che piangono - con un gioco di parole, dal momento che il suo secondo cognome è, appunto, Bello. La Juventus commenta con "Grazie di tutto Juan", poco sotto Miralem Pjanic pone due cuori. Tra i like, invece, spiccano quelli dello stesso bosniaco, insieme agli altri ex Dybala, Douglas Costa e Demiral, e quelli di Locatelli, Perin, Chiesa, Kostic e della 'Women' Aprile.

Juve-Cuadrado, è finita. Ecco perché i tifosi non lo dimenticheranno