Juve-Cuadrado, è finita. Ecco perché i tifosi non lo dimenticheranno

Reti e colpi di testa

Ma questo è calcio, non musica. E dunque, via il dente via il dolore: è giunta l’ora, il Panita di tutti noi, l'amicone di qualsiasi juventino esista sulla faccia della terra, saluta. E stavolta sul serio, non come quando se ne tornò al Chelsea anni fa, forse sapendo che già sarebbe tornato presto. Cuadrado e la sua splendida famiglia fanno ciao ciao con la manina a una Torino che Juan ha fatto emozionare in entrambi i sensi: quella bianconera ha goduto da impazzire per via di alcuni exploit che resteranno nella storia (dal colpo di c… agli sgoccioli del derby 2015, prima rete del colombiano in bianconero, fino alla sgommata da Vespa fiorentina a Monaco di Baviera, con rete in allegato); quella granata s’è incazzata come non mai per l’episodio citato in parentesi, e perché in generale, ogni volta che incrociava la zazzera riccioluta del Panita faceva continui gesti apotropaici, quantomeno. Se ne va, Cuadrado, dopo otto stagioni di Juve vissuta ad altissima intensità, 314 partite e 26 gol, esibizioni straordinarie ed altre dimenticabilissime, anche per via di nervosismi assortiti (con Samir Handanovic non risulta abbia mai preso un caffè, però hai visto mai…), assist sublimi e momenti di follia frammista ad euforia del tutto positiva, come nei giorni degli scudetti bianconeri in serie.