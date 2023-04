Juve, Cuadrado fa 300 in bianconero: "Il compimento di un sogno"

Juan Cuadrado entra sempre di più nella storia della Juventus. La vittoria di ieri per 1-0 contro il Verona, per il colombiano, non è sicuramente stata una partita come tutte le altre. Cuadrado, arrivato a Torino nel lontano 2015, con il match di ieri allo Stadium (che ha visto anche la presenza di Alessandro Del Piero sugli spalti) ha infatti raggiunto le 300 presenze in tutte le competizioni con il club bianconero, arricchite da 25 gol e ben 65 assist.