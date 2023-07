Ve lo ricordate? Il 10 in nazionale, un flop alla Juve: ora sogna l'Arabia

Il futuro di Ramsey potrebbe parlare arabo . Dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, il calciomercato della Saudi League ha alzato il livello, arrivando a giocatori come Benzema e Kanté ad altri agli albori della carriera come Milinkovic-Savic .

Come riportato dal Sun, ora il gallese avrebbe una grossa offerta da parte dell'Arabia Saudita e il suo futuro è in bilico tra una scelta economica e una scelta di cuore.

L'Arabia chiama l'ex Juve Ramsey

Alla Juventus Ramsey non ha lasciato il segno e tra un infortunio e l'altro ha collezionato 70 presenze, 6 gol e altrettanti assist in due anni e mezzo in bianconero. In Galles è considerato come uno degli idoli e indossa anche la numero dieci e la fascia da capitano. A differenza del rendimento con la sua Nazionale, con i club ha continuato ad attraversare qualche difficoltà, a causa della sua poca costanza.

Dopo una breve parentesi ai Rangers durata sei mesi (con una finale di Europa League conquistata) e poi il passaggio al Nizza, ora l'ex Arsenal potrebbe scrivere nuove pagine negli ultimi anni della sua carriera. Stando sempre al quotidiano inglese, il club francese lo aspetta per il ritiro pre-campionato, ma il giocatore vorrebbe liberarsi, nonostante l'attivazione dell'estensione del contratto raggiunta per aver totalizzato un numero minimo di partite.