Sekulov sulle orme di Fagioli: intesa tra Juve e Cremonese, la formula

Il classe 2002 è stato protagonista di un buon campionato con la Juve di Massimo Brambilla , arrivando fino alla finale di Coppa Italia. In tutto nella scorsa stagione 36 presenze, 6 gol e 2 assist a referto. Sekulov è pronto a seguire le orme di Nicolò Fagioli : il centrocampista, oggi perno della prima squadra di Massimiliano Allegri, giocò con i grigiorossi nella stagione 2021/22, quella della storica promozione in A , per poi restare in bianconero nel campionato successivo. Ora per Sekulov potrebbe prospettarsi lo stesso percorso, vista anche la formula con la quale Juventus e Cremonese stanno chiudendo un'operazione per cui manca soltanto il crisma dell'ufficialità, si attende la firma sul contratto.

Sekulov Cremonese, i dettagli dell'accordo

Per il fantasista, dunque, potrebbe accadere quanto successo a Fagioli. Sekulov arriva in grigiorosso proprio nell'anno del ritorno in Serie B, con la squadra di Davide Ballardini che conterà anche su di lui per ritornare subito in massima serie. Il calciatore, dal canto suo, vorrà dimostrare tutte le proprie qualità con l'auspicio di poter rivestire il bianconero. Se è vero, infatti, che la Cremonese lo prenderà con la formula del prestito con diritto di riscatto, è anche vero che la Juventus si riserverà il diritto di controriscattarlo nel caso in cui il processo di maturazione fosse evidente e con Sekulov pronto per la prima squadra bianconera. Sulle orme di Fagioli: Sekulov-Cremonese, si va verso l'ufficialità.