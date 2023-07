"Barcellona, futuro Raphinha: sirene dall'Arabia Saudita"

Il brasiliano si sta allenando, al pari degli altri compagni, in questa prima parte di prepaprazione estiva in vista del prossimo campionato, ma il mercato potrebbe regalare delle sorprese e i sauditi stanno dimostrando di poter scombinare i piani del calcio Europeo. I blaugrana lo avevano prelevato per 55 milioni più 15 di bonus dal Leeds l'estate scorsa e nella stagione appena conclusa ha totalizzato ben 50 presenze condite da 10 gol e 12 assist tra tutte le competizioni.

Barcellon, Raphinha e l'Al Hilal

Al momento la situazione di Raphinha è questa: ha un contratto con il Barcellona fino al 2027 con una clausola da un miliardo di euro e sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal, club che in questa sessione di mercato ha ufficializzato Koulibaly dl Chelsea e Milinkovic Savic dalla Lazio. Per cederlo i blaugrana hanno bisogno di avere garanzie economiche e non scenderebbero al di sotto dei 40 milioni di euro, cifra ancora da ammortizzare relativa al suo acquisto. Non c'è ancora un'offerta sul tavolo, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, per il Barcellona o per il giocatore.

Sia il calciatore che il suo entourage sono pienamente consapevoli del forte interesse generato dal nazionale brasiliano in Arabia Saudita. Nessuno chiude le porte, nemmeno Raphinha stesso, nonostante abbia detto più volte che la sua intenzione è quella di continuare a vestire la maglia blaugrana. A metà luglio è ancora tutto fermo dicono sempre dalla Spagna, ma non è da escludere che possa presto arrivare un'offerta dai sauditi in questo mese e mezzo che manca alla chiusura del mercato.