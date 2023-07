"Chelsea, Aubameyang in uscita: fuori dal progetto Pochettino"

Il Chelsea è una delle squadre della Premier League più si è attivata sul mercato, soprattutto per quanto riguarda quello in uscita. Tra i possibili partenti ci sarebbe anche Pierre Emerick Aubameyang , è arrivato in Inghilterra nell'estate scorsa dal Barcellona ma non ha lasciato il segno con i blues (21 partite e tre gol in stagionale). Gli inglesi hanno incassato dalle cessioni ben 245 milioni circa, dopo le folli spese del mercato invernale.

Hanna salutato il Chelsea diversi giocatori importanti: Havertz, è andato ai rivali londinesi dell'Arsenal, Pulisic e Loftus Cheek sono andati al Milan, Mount e Kovacic nelle sponde opposte di Manchester (United il primo e City il secondo), Mendy all'Al Ahli, Koulibaly all'Al Hilal oltre ai giocatori che sono andati via a scadenza come Kanté (Al Ittihad), Azpilicueta e Fofana in prestito all'Union Berlino. Più di una squadra è stata vednuta e a questi potrebbe aggiungersi anche l'attaccante gabonese.

Chelsea-Marsiglia, trattativa Aubameyang

A seguire molto da vicino l'attaccante Aubameyang è il Marsiglia. I due club sono in trattativa per capire la fattibilità dell'affare che, al momento, è frenato per via dei costi di ingaggio dell'attaccante come riporta The Athletic. Il gabonese ha ancora un anno di contratto con il Chelsea e si dovrà trovare un compromesso per provare a chiudere gli accordi. Il centravanti è fuori dal progetto tecnico di Pochettino, che in attacco ha visto arrivare Nkunku e Jackson, e dovrà presentarsi per il ritiro nella giornata di martedì e non partirà con il resto della squadra per la tourneé negli Stati Uniti. Dovesse andare in porto il trasferimento come annunciato dal quotidiano inglese, per il classe '89, cresciuto nel settore giovanile, si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1 dopo aver giocato con le maglie di Monaco e Saint Etienne.