Inter, tutto su Sommer: il pararigori appassionato del Boss e della cucina

Chef dilettante. Figlio d’arte. Pararigori. Yann Sommer è un portiere nato , letteralmente. Quando infatti a soli 4 anni entra in una scuola calcio, decide di seguire le orme di padre e zio mettendosi tra i pali per: «prendere la palla e respingere le conclusioni rivali». Una scelta più che azzeccata, dalla quale scaturisce una più che brillante carriera. Dopo gli esordi professionistici in Liechtenstein, al Vaduz, il ritorno al Basilea, l’esplosione nel Grasshoppers e la conferma successiva nei rossoblù, si distingue per quasi un decennio al Borussia Mönchengladbach, prima di trasferirsi, nell’ultima stagione, al Bayern. Il tutto da titolare inamovibile della Svizzera , con cui ha collezionato sinora 83 presenze. Tra queste spiccano anche le due partite, nel 2021, del girone di qualificazione del Mondiale contro l’Italia. All’andata Sommer, da capitano, è una saracinesca insuperabile. Con l’estremo difensore che ipnotizza pure Jorginho , parando il calcio di rigore del possibile vantaggio azzurro (la gara terminerà 0-0). Al ritorno la scena si ripete, solo che questa volta l’ex centrocampista del Chelsea calcerà alle stelle il penalty del 2-1 e del pass per il Qatar.

Sommer in carriera, tra rigori respinti ed errori degli avversari, ha mantenuto inviolata la porta in 25 occasioni su 102 tentativi avversari. Insomma, da questo punto di vista potrà tornare utile all’Inter anche in chiave europea o di Coppa Italia, qualora il passaggio del turno si decida dopo i supplementari. Disinvolto con i piedi e leader nato, Yann non è particolarmente alto per il ruolo (183 cm), ma è reattivo e abile nell'anticipare le giocate rivali. Nonostante oggi sia più che esperto, lavora giorno dopo giorno per continuare a migliorare, tanto che si allena con occhiali stroboscopici. Fuori dal verde ama chitarra e musica, soprattutto quella di Bruce Springsteen, e cucinare, tanto che in passato il suo blog: “Sommerkocht”, ottenne un discreto successo. L’Inter lavora per averlo il prima possibile. Col Bayern i rapporti sono ottimi: i nerazzurri hanno convinto i tedeschi a concedere uno sconticino sugli 8 milioni della clausola, tanto che si arriverà a dama con 6.5 milioni più bonus. L’obiettivo è che Sommer, con cui devono essere definiti i dettagli del contratto, faccia parte della spedizione interista in Giappone. In tal senso c’è molto ottimismo.

Inter, ciao Onana: c’è Sommer. Ma il Bayern prende tempo

Inter, il saluto di Onana

Quello di ieri è stato l’ultimo allenamento di Andrè Onana con l’Inter. Nonostante l’accordo per il passaggio del portiere al Manchester United fosse già stato definito, il camerunense ha voluto salutare i compagni e respirare un’ultima boccata di interismo. Il club incasserà dalla sua cessione 50 milioni, più 5 di bonus. Qualora questi scattino nella loro totalità, il trasferimento di Onana risulterà il terzo più remunerativo per un portiere.

Inter, asse col Bayern: c'è Gravenberch assieme a Sommer