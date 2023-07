Inter, ciao Onana: c’è Sommer. Ma il Bayern prende tempo

MILANO - L’obiettivo è avere un portiere titolare per domenica prossima, quando l’Inter volerà in Giappone. André Onana, che pure ieri diligentemente si è allenato alla Pinetina, tra oggi e domani saluterà la compagnia per raggiungere il Manchester United, sua prossima destinazione.

Operazione che porterà in cassa 50 milioni più bonus: vanno sistemate ancora alcune pratiche burocratiche ma, come sottolineato, ormai è questione di ore. Simone Inzaghi attende di avere al più presto il sostituto e l’opzione più facile porta a Yann Sommer che nel contratto in scadenza nel 2025 con il Bayern ha una clausola da 6 milioni. Inter-Sommer, le parole di Hoeness Il fatto che il numero uno della nazionale svizzera sia in uscita l’ha confermato pure Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese: «Come sapete, Yann ha una clausola che potrebbe fargli lasciare il club se lo volesse. Avremo colloqui aperti con lui, glielo abbiamo detto. Prenderemo in considerazione le off erte con le giuste prospettive per entrambi». Quest’ultima affermazione merita una postilla perché il recupero dalla frattura alla gamba destra che Manuel Neuer si è procurato facendo sci alpinismo nelle vacanze post Mondiale (era il 10 dicembre) sta procedendo molto più lentamente del previsto. Neuer non prenderà infatti parte alla tournée asiatica e Thomas Tuchel, nonostante in rosa abbia Alexander Nübel (reduce dal prestito al Monaco) e Sven Ulreich, non vorrebbe liberare tanto facilmente Sommer. O meglio, sarebbe disposto a farlo soltanto se verrà preventivamente acquistato dal Valencia Giorgi Mamardashvili, erede designato di Neuer.

Inter, pure Gravenberch Dal canto suo, pure a Inzaghi - come sottolineato - serve un portiere e, considerato che per Trubin con lo Shakhtar la trattativa è ancora alle battute iniziali, serviranno un grande lavoro di diplomazia unito ai buoni rapporti tra i due club per velocizzare al massimo le pratiche per lo sbarco di Sommer a Milano, possibilmente prima che l’Inter vada in Giappone anche perché sarebbe fondamentale testare lo svizzero negli ingranaggi difensivi già nei primi veri test pre-stagione (l’allenatore, che ha avuto Reina, Handanovic e Onana, confi da che pure Sommer possa agire da regista difensivo). Tra l’altro dal Bayern potrebbe arrivare in prestito pure Ryan Gravenberch, il cui profilo è emerso nella chiacchierata in sede tra Enzo Raiola e i dirigenti nerazzurri: non va dimenticato che pure a centrocampo va riempito uno slot e che la maggioranza dei soldi in arrivo da Onana saranno utilizzati per l’attaccante. Una volta “messo in sicurezza” il reparto con Sommer e Di Gennaro, l’Inter aprirà con decisione il file legato a Trubin che, in questi giorni, ha disseminato sui social manifestazioni di gradimento verso la destinazione nerazzurra. Se però lo Shakhtar dovesse rimanere su una linea di totale intransigenza nonostante il contratto in scadenza nel 2024 (l’Inter valuta il cartellino 10 milioni, gli ucraini 45...), Ausilio potrebbe anche decidere di prendere Trubin a scadenza e tappare il buco con Emil Audero, che già è stato proposto all’Inter dal suo procuratore, Tullio Tinti.

