Rashford rinnova con il Manchester United: contratto fino al 2028

Marcus Rashford si è ufficialmente legato al Manchester United fino al 2028. L'annuncio del rinnovo del contratto per l'attaccante è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club inglese, che intanto aspetta anche di ufficializzare l'acquisto di Onana dall' Inter per circa 55 milioni di euro . Classe 1997 e nato proprio a Manchester, Rashford in carriera ha giocato solo ed esclusivamente con i Red Devils . Il suo debutto in prima squadra risale al 2016, e quest'anno l'attaccante inglese ha vissuto la sua miglior stagione sotto la guida di Ten Hag : 30 gol e 11 assist in 56 partite giocate.

Rashford: "Non potrei essere più entusiasta"

Il 25enne si è mostrato molto entusiasta per il rinnovo, e ai canali ufficiali del club ha dichiarato: "Sono arrivato al Manchester United da bambino di sette anni con un sogno. Quella stessa passione, orgoglio e determinazione per avere successo mi guida ancora ogni volta che ho l'onore di indossare questa maglia. Come tifoso dello United da tutta la vita, conosco la responsabilità che deriva dal rappresentare questo stemma". Infine, un elogio a Ten Hag: "Posso assicurarvi che darò tutto per aiutare la squadra a raggiungere il livello di cui siamo capaci e non potrei essere più entusiasta per il futuro con questo allenatore”. Nonostante il rinnovo di Rashford, comunque, lo United potrebbe farsi avanti per rinforzare ulteriormente l'attacco con Hojlund dell'Atalanta.