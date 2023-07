Chelsea, Pochettino e il futuro di Lukaku, Hudson-Odoi, Ziyech, Aubameyang

LONDRA (Inghilterra) - Sono giorni concitati quelli di Romelu Lukaku rientrato a Cobham, centro sportivo del Chelsea, ma a margini della squadra. Il Daily Mail riporta che l'attaccante belga assieme Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Pierre-Emerick Aubameyang, è tra i giocatori che non si sono uniti al gruppo in vista della partita di pre-stagione contro il Wrexham nella tournée statunitense al Kenan Memorial Stadium di Chapel Hill (North Carolina). Il quartetto prima citato ha la valigia in mano stando alle notizie dall'Inghilterra come anche testimoniato dall'allenatore dei Blues Mauricio Pochettino: "Quando vengono prese decisioni di questo tipo è perché tutti sono d'accordo, giocatori e club stanno lavorando sodo per cercare di trovare la soluzione migliore". Pochettino che deve anche far fronte al calvario di Wesley Fofana che si è sottoposto oggin a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore: "Speriamo che tutto vada bene con il suo recupero e che possa essere pronto prima della fine della stagione" ha dichiarato l'allenatore.