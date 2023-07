“Bayern, scoppia il caso Walker: tensioni tra senatori e dirigenza”

Tensione in casa Bayern Monaco. Dopo l'ultima stagione conclusa con la vittoria in extremis della Bundesliga ai danni del Borussia Dortmund, il club bavarese ha iniziato la sua campagna acquisti con l'ingaggio di Kim dal Napoli oltre a Laimer e Guerreiro. Inoltre, l'ultimo obiettivo per completare il reparto difensivo sarebbe Kyle Walker, fresco campione d'Europa con il Manchester City. L'accordo per il trasferimento dell'inglese sarebbe ad un passo, ma secondo la Bild questa scelta non avrebbe assolutamente messo d'accordo tutti all'interno della società tedesca.